Firmy mają prawo zapytać ZUS o zakres i sposób zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek opłacania należności w swojej indywidualnej sprawie. ZUS może wypowiadać się m.in. w kwestii zasad obliczania składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Interpretację wydaje w drodze decyzji w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. Jeżeli nie zmieści się w tym terminie, to stanowisko w nim przedstawione jest uznawane za prawidłowe. Przedsiębiorca, który nie zgadza się z podejściem organu, może odwołać się od niego do sądu. Ma na to miesiąc od dnia doręczenia decyzji. W związku z dużymi zmianami, które wprowadził Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), dotyczącymi m.in. zasad obliczania i pobierania składki zdrowotnej, do ZUS zaczynają trafiać liczne wnioski o wykładnię nowych przepisów.