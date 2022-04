W takiej sytuacji nie będzie konieczne podejmowanie żadnych czynności związanych ze zgłoszeniem do ZUS. Przedsiębiorca powinien jedynie zgłosić wznowienie działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 36a ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego, a w przypadku osób, które do dnia zawieszenia działalności podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu – także do tego ubezpieczenia. Skoro więc przedsiębiorca przed zawieszeniem działalności podlegał wszystkim rodzajom ubezpieczeń społecznych, to nie musi zgłaszać się oddzielnie do ubezpieczenia chorobowego, jeśli nadal chce mu podlegać.