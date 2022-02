ZUS odmówił mi umorzenia zaległych składek z braku przesłanek. W uzasadnieniu napisał, że prowadzę działalność gospodarczą, dzięki czemu powinnam spłacić zadłużenie. Jednak od czasu złożenia wniosku moja sytuacja się pogorszyła. Mam tylko straty, przede wszystkim z powodu wzrostu kursów walut i stóp procentowych, co spowodowało wzrost kosztów obsługi kredytu. Czy jest podstawa do złożenia skargi do sądu