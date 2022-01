Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) podmiot prowadzący żłobek (gmina lub prywatny właściciel) będzie przekazywał miesięczną informację na temat dzieci uczęszczających do placówki oraz ich rodziców za pośrednictwem - odpowiednio: systemu Rejestr Żłobków oraz portalu Emp@tia. Będzie ona składana według stanu za poprzedni miesiąc w terminie pięciu dni roboczych liczonych od pierwszego dnia następnego miesiąca i będzie niezbędna do przyznania dofinansowania przez ZUS.