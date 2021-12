Przepisy obowiązujące do końca 2021 r. nie zawierają żadnego przepisu, który wskazuje płatnikowi termin, w jakim może złożyć deklarację rozliczeniową oraz imienny raport miesięczny. Tak więc teoretycznie może ich dokonywać za wiele lat wstecz. A to, jak podkreślali autorzy projektu zmian do ustawy, prowadzi do nadużyć. Zwracali uwagę nie tylko na niestabilność stanu kont płatników, z czym nowelizacja ma walczyć, lecz także na takie zjawiska, jak zaniżanie podstawy wymiaru składek po latach od złożenia pierwotnych dokumentów. Jak wskazali w uzasadnieniu, w 2019 r. na kontach 280 tys. płatników składek została odnotowana co najmniej jedna korekta deklaracji rozliczeniowej za lata 1999‒2013. Ich zdaniem mija się to z celem korekty dokumentów, jaki przewiduje ustawa systemowa. A jest nim zgodność stanu konta płatnika i ubezpieczonych z rzeczywistością, tj. prawidłowym tytułem do ubezpieczeń i należnymi składkami. Zapewnienie tej zgodności obciąża płatnika, który jest zobowiązany przekazywać ZUS dane zawierające prawidłowe informacje. Jednak organ może działać także z urzędu. Otóż ZUS może sam sporządzać np. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne. Stwierdzenie przez organ błędu przede wszystkim wiąże się z zawiadomieniem płatnika i żądaniem sporządzenia korekty.