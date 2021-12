Jak wyjaśnia PFRON, w związku z epidemią koronawirusa zastosowanie w tym zakresie ma obecnie art. 15zzzzzn2 ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Przepis ten przewiduje, że prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. W tym celu pracodawca powinien złożyć wniosek Wn-D wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego terytorialnie oddziału PFRON albo elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi dofinansowań i refundacji (SODiR) oraz wniosek o przywrócenie terminu według wzoru, który jest umieszczony na stronie internetowej PFRON – bezpośrednio do biura funduszu w Warszawie lub przez SODiR. Co ważne, musi w nim wskazać, z jakich powodów nie dotrzymał terminu na ubieganie się o dofinansowanie za dany miesiąc oraz uprawdopodobnić, że nastąpiło to bez jego winy. Jednocześnie PFRON informuje, że w związku z tym, iż wiele ograniczeń, w tym tych utrudniających dostęp do urzędów pocztowych, zostało zniesionych, pracodawców nie obowiązują już zasady regulujące występowanie o przywrócenie terminu zawarte w komunikacie z 24 marca 2020 r.