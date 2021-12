Ponadto w związku z tym, że wysokość niektórych świadczeń została powiązana z tym, ile wynoszą progi, to również w ich przypadku dojdzie do zmian. Dotyczy to przede wszystkim zasiłku stałego, który jest podstawowym świadczeniem przysługującym osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub stanu zdrowia . Co do zasady wysokość tego zasiłku rośnie o 50 proc. sumy kwot, o którą wzrastają kryteria dochodowe. W efekcie od 1 stycznia 2022 r. będzie on wynosił 719 zł zamiast 645 zł miesięcznie.