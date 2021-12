Piąty program również jest znany z poprzednich lat, bo jest on związany z tworzeniem centrów opiekuńczo-mieszkalnych. O pieniądze w jego ramach mogą starać się wyłącznie samorządy, a centra są placówkami dla dorosłych osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które zapewniają im pobyt, opiekę oraz specjalistyczne usługi dostosowane do ich potrzeb. Nowością w planie na 2022 r. jest program „Rodzinne ośrodki wsparcia”. Mają to być miejsca, gdzie będzie udzielana wszechstronna i profesjonalna pomoc w różnych obszarach życia, zarówno samej osobie niepełnosprawnej, jak i pozostałym członkom jej rodziny. Z informacji, która znalazła się w planie, wynika też, że o wsparcie z tego programu będą mogły ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.