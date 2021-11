Taką możliwość przewiduje ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej, którą uchwalił Sejm na ostatnim posiedzeniu. Nowe przepisy, do których posłowie nie wprowadzili w trakcie całego procesu legislacyjnego żadnych poprawek, sprowadzają się do zmodyfikowania katalogu przesłanek, na podstawie których osoby, zobowiązane do partycypowania w kosztach pobytu mieszkańca DPS, będą mogły uchylić się od wnoszenia opłaty ustalonej przez ośrodek pomocy społecznej. Są one wymienione w art. 64 i 64a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), a uchwalone zmiany mają na celu uwzględnienie – szersze niż obecnie – sytuacji, gdy wnoszenie opłaty przez dzieci lub wnuki osoby umieszczonej w DPS byłoby sprzeczne, ze względu na jej wcześniejsze postępowanie, z zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej.