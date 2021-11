SN zwrócił uwagę na zasady biegu tytułów ubezpieczenia. Osoba, która jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega jako pracownik. Natomiast z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczenia emerytalne i rentowe były dla niej dobrowolne, gdy określone w umowie wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu. Pracownik, który równocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a ze stosunku pracy otrzymuje wynagrodzenie co najmniej równe minimalnemu, nie może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności. Zdaniem sądu oznacza to, że taka relacja obu tytułów pozwala na stwierdzenie, że stosunek pracy ‒ jako obowiązkowy ‒ ma pierwszeństwo w zbiegu z prowadzoną przez pracownika działalnością pozarolniczą, ponieważ wyłącza możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Sąd podkreślił, że nie chodzi tu tylko o moment powstania prawa, lecz również o skutki związane z realizacją ryzyka socjalnego nim objętego. Innymi słowy, jego siła powoduje, że na kanwie art. 30 ustawy zasiłkowej pracowniczy tytuł ubezpieczenia społecznego nie uruchamia słabszej ochrony z prowadzenia działalności, zwłaszcza gdy ‒ a tak było w sprawie ‒ stosunek pracy był nie tylko tytułem obowiązkowym, lecz także tytułem pierwotnym w stosunku do prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Tytuł ten stanowić powinien więc odniesienie (podstawę) zastosowanej przez ustawodawcę ochrony ubezpieczeniowej kobiet w ciąży. Podsumowując, sąd stwierdził, że mimo iż stosunek pracy formalnie nie istnieje, kobieta (pracownica) w ciąży zwolniona w trybie art. 177 par. 3 kodeksu pracy zachowuje prawo do ochrony na dotychczasowym poziomie (dotychczasowej podstawy wymiaru składek). Zdaniem sądu, skoro ubezpieczona była cały czas niezdolna do pracy i otrzymywała zasiłek chorobowy na pewnej wysokości, to utrata pracy w warunkach uregulowanych w art. 30 ustawy zasiłkowej nie może powodować ‒ z przyczyn tylko formalnych ‒ zmiany pułapu świadczeń związanych z macierzyństwem.