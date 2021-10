Trzynasta emerytura, która po raz pierwszy została wypłacona w 2019 r., od 2020 r. jest gwarantowana w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich emerytów i rencistów – bez kryterium dochodowego. Już wkrótce wypłacona zostanie również czternasta emerytura, do większości uprawnionych trafi wraz z listopadowym świadczeniem

– powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie MRiPS.

Resort poinformował, że czternastą emeryturę otrzyma ok. 9,2 mln osób, czyli zdecydowana większość emerytów i rencistów.

"Przypominam, że nie trzeba składać żadnego wniosku, świadczenie zostanie wypłacone z urzędu" – podkreśliła Maląg.

MRiPS przekazało, że w pierwszej połowie roku do wszystkich emerytów i rencistów trafiła trzynasta emerytura. Jako dodano, to wsparcie dla 9,8 mln emerytów, w tym roku trafiło do nich ok. 12,2 mld zł. Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury, czyli aktualnie 1250,88 zł. Z tej kwoty nie są pobierane potrącenia czy egzekucje.

Z informacji resortu rodziny wynika, że w przypadku czternastej emerytury obowiązuje kryterium dochodowe. To 2900 zł brutto, ale co ważne – zastosowana zostanie zasada złotówka za złotówkę. Zdecydowana większość, ok. 8 mln osób, otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

Czternasta emerytura jest jednorazowym świadczeniem. Na ten cel przeznaczone zostanie ponad 10,6 mld zł.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników ZUS i oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę.

"Zakład przypomina, że pracownicy ZUS nie dzwonią w sprawie czternastej emerytury i nie proponują pomocy przy wypełnianiu wniosku, ponieważ czternastą emeryturę ZUS wypłaci z urzędu wraz z listopadowym świadczeniem" – informuje ZUS.

W razie wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS, należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nr tel. 22-560-16-00. O każdej próbie oszustwa należy również niezwłocznie powiadomić policję.