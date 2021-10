"To jest bardzo ważny moment i z wielką radością chce poinformować o tym, że rząd podjął decyzję o przyznaniu dodatkowego miliarda złotych na programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Jest to ciąg dalszy procesu, który zaczęliśmy już kilka lat temu uruchamiając rządowy program Dostępność plus" - mówił Wdówik.

"Tym miliardem złotych uruchamiamy bardzo konkretnie działania nastawione na wspieranie samodzielności, aktywności i mobilności osób niepełnosprawnych" - dodał.

Działania, które będą sfinansowane z tych środków podzielono na cztery grupy. Jako pierwszą Wdówik wskazał uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie partnerem strategicznym tego działania.

Drugi program to działanie mające zagwarantować niezależność osób z niepełnosprawnościami - Wdówik wskazał działania związane z mieszkaniami.

Jako trzecie działanie Wdówik wyliczył "program samochodowy". Ma on pomóc osobom niezdolnym do korzystania z transportu publicznego i zwykłych samochodów na mobilność, dzięki - jak mówił - zapewnieniu dla nich pojazdów specjalnie dla nich przystosowanych oraz możliwości opanowania sztuki prowadzenia tego typu pojazdów.

Czwarte działanie będzie dotyczyć aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. "Będziemy tworzyć nowe placówki pobytu dziennego, aktywizujące zawodowo" - zapowiedział Wdówik.

"Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ma kompetencje w zakresie logistyki, magazynowania i rozwiązań wspierających te zadania, w tym również w informatyce, dlatego zostaliśmy wyznaczeni do tego, aby zostać operatorem logistycznym tego projektu. To jest dla nas duże i ważne zadanie. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy w takim ważnym społecznie programie brać udział" - powiedział prezes RARS.

Poinformował, że wspólnie z NFZ i PFRON przygotowywana jest lista asortymentu, który będzie musiał być na stanie wypożyczalni. Dodał, że wypożyczalnia będzie centralnie zarządzana, jeśli chodzi o serwisy i utrzymanie dostępności produktów i urządzeń wspierających rehabilitację i poruszanie się osób niepełnosprawnych.

"W oparciu o sieć lekarzy, w oparciu o sieć PFRON, NFZ osoby z niepełnosprawnościami (...) będą mogły otrzymać z wypożyczalni dany produkt dostosowany do ich potrzeb. Pracownicy agencji wówczas prześlą już taki ostateczny produkt bezpośrednio na adres domowy osoby, która będzie tego sprzętu używać. Po okresie, który (...) będzie w danym przypadku obowiązywał, sprzęt wróci do nas, będzie poddany serwisowi, następnie będzie mogła go wypożyczyć inna osoba" - wskazał Kuczmierowski.

Zwrócił uwagę, że np. w przypadku dzieci sprzęt musi być wymieniany, gdyż "musi rosnąć wraz z nimi", a to oznacza często dla rodzin konieczność kupowania co roku nowego. Według prezesa RARS, możliwość wypożyczania sprzętu przez rodziców z jednej strony zmniejszy ich wydatki, a z drugiej strony ułatwi dostęp do profesjonalnego, najwyższej jakości sprzętu.

"Z Ministerstwem Finansów mamy uzgodnioną kwotę 200 mln zł, która będzie początkowym, startowym zasobem wyposażenia tej składnicy. Oczywiście na każdym etapie będą potrzebne (środki na) koszty operacyjne, serwisowe" - poinformował.

Przypomniał, że RARS zarządza od lat rezerwami medycznymi, w ramach, których robi zakupy i serwisy sprzętu medycznego. "Dużą część tego sprzętu medycznego robimy siłami wewnętrznymi, mamy więc i kompetencje i zdolności" - zaznaczył.