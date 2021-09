Przepis, który jest sprzecznie interpretowany przez wojewódzkie sądy administracyjne, to art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). Zgodnie z nim za dochód wliczany do kryterium dochodowego przy staraniu się o świadczenia z pomocy społecznej uznawana jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek jest składany), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszona o kwotę alimentów świadczoną na rzecz innych osób. Prokurator generalny wskazuje, że wspomniany przepis nie precyzuje, czy chodzi o alimenty bieżące, czy zaległe, uiszczane w sposób dobrowolny, czy też w drodze postępowania egzekucyjnego. Nie jest też jasne, czy należności powstałe na skutek wypłacenia osobie uprawnionej do alimentów świadczeń z FA podlegają odliczeniu od przychodu.