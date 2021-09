ZUS po stwierdzeniu jednej z powyższych sytuacji wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłat wraz z odsetkami. Artykuł 84 ust. 1 ustawy systemowej nie określał jednak, od jakiego momentu mają być one naliczane. Od 18 września w artykule tym jest już wskazane, że datą początkową jest dzień następujący po dniu wypłaty świadczenia. To potwierdzenie wykładni stosowanej przez ZUS. Dotychczas jednak wystarczyło, aby osoba zobowiązana do zwrotu odwołała się do sądu, a wtedy nawet gdy i tak musiała zwrócić samo świadczenie, to sądy zmieniały decyzję na jej korzyść przynajmniej co do odsetek. Ich zdaniem bowiem należało je naliczać dopiero od doręczenia decyzji o zwrocie. A różnica mogła dotyczyć dużych kwot, bo na wydanie decyzji w tej sprawie ZUS ma pięć lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie.