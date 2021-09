Skoro jednak zadłużenie składkowe wygasa z mocy prawa, to wątpliwości budzi możliwość wydawania przez ZUS decyzji deklaratoryjnych stwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym już po upływie okresu przedawnienia. Zdaniem ZUS i sądów jest to możliwe. Taki pogląd jest ugruntowany w orzecznictwie sądowym. Jako przykład można wskazać wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 14 września 2017 r., sygn. akt III AUa 1160/16. Zwrócono w nim uwagę m.in. na to, że upływ terminu przedawnienia składek nie stanowi ani normatywnej, ani faktycznej przeszkody stwierdzenia przez organ rentowy, że konkretna osoba fizyczna w przeszłości podlegała ubezpieczeniom społecznym w okresach, za które płatnik nie odprowadził należnych składek i których już nie odprowadzi z uwagi na ich przedawnienie . Wynika to z faktu, że ta decyzja ma charakter deklaratoryjny i jedynie potwierdza podleganie ubezpieczeniu niezależnie od woli ubezpieczonego i płatnika. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 czerwca 2016 r., sygn. akt III UZP 8/16, wyjaśnił różnicę między obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym a obowiązkiem zapłaty składek na te ubezpieczenia. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznych jest nadrzędny wobec obowiązku zapłaty składek. Podleganie ubezpieczeniom społecznym może funkcjonować bez istnienia obowiązku składkowego. Zdaniem SN logicznie uzasadniona i prawnie dopuszczalna jest możliwość wydania przez organ rentowy decyzji stwierdzającej istnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych, która nie ma znaczenia dla obowiązku zapłaty składek. W tego rodzaju sytuacji ustalenie przez organ rentowy, że istniał obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, nie przesądza, iż na płatniku ciąży (ciążył) obowiązek zapłaty składek ubezpieczeniowych.

Do okoliczności powodujących przerwanie biegu przedawnienia zaliczane jest określone w art. 24 ust. 5c ustawy systemowej ogłoszenie upadłości. Rozpoczyna się on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu. Wprowadzony nowelizacją art. 24 ust. 5ca ustawy systemowej ‒ doprecyzowujący, że jeżeli ogłoszenie upadłości nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, to rozpoczyna się on od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego ‒ wszedł w życie 18 września 2021 r. Przepis ten wypełnia istniejącą dotychczas pewną lukę w przepisach, ale nie będzie miał masowego zastosowania.

Od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegnie za to art. 24 ust. 5b ustawy systemowej, zgodnie z którego obecnym brzmieniem bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. Po wejściu w życie zmian na mocy znowelizowanego ust. 5b bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez ZUS lub podjęcie pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono potrącenia, lub do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Ustęp 5b jeszcze przed nowelizacją stwarzał różne wątpliwości interpretacyjne. W orzecznictwie akcentowało się, że za czynności zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu składek uznaje się takie czynności, z których treści lub uzasadnienia wynika bezpośrednio, iż zmierzają one do ściągnięcia należności. Nie ulega wątpliwości, że czynnością taką może być doręczenie odpisu tytułu wykonawczego lub zawiadomienia o zajęciu składnika majątkowego. Podjęcie tych czynności wiąże się bowiem z wszczęciem i prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, a zatem służy wyegzekwowaniu należnych składek. Do takich czynności zaliczono również wystawienie tytułu wykonawczego przez właściwy organ, ale także wydanie orzeczenia lub skierowane do strony pisma, z których treści czy uzasadnienia wynika bezpośrednio, że zmierzają one do ściągnięcia należności (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28 maja 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 278/20). Co ciekawe, jak podano w wyroku WSA w Bydgoszczy z 24 listopada 2020 r., sygn. akt I SA/Bd 598/20, w świetle regulacji dotyczących zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie można uznać, aby doręczenie decyzji określającej wysokość zadłużenia z tytułu składek powodowało zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia ulegał zawieszeniu wskutek: wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz postępowania przed sądem albo podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony. Doręczenie decyzji określającej wysokość zadłużenia nie należy do żadnych z wymienionych czynności.