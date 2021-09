Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje poselski projekt ustawy, który został złożony w Sejmie przez posłów PiS i Kukiz’15. Dotyczy on osób, które uzyskały prawo do emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. poz. 149). Najczęściej z tej możliwości korzystały kobiety , które z uwagi na stan zdrowia dziecka musiały przerwać pracę – o ile posiadały odpowiedni okres zatrudnienia.

Projekt zakłada, że świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane przez ZUS z urzędu, więc rodzic nie będzie musiał składać wniosku w tej sprawie. Z uwagi na fakt, że emerytury EWK otrzymuje 25,3 tys. osób, to wypłata tych świadczeń w 2022 r., gdy nowe przepisy zaczną obowiązywać, ma kosztować budżet państwa ok. 165 mln zł.

Doktor Rafał Bakalarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego przypomina, że osoby na wcześniejszej emeryturze od dawna postulują o przyznanie im wyrównania do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. – Tyle że do tej pory odpowiedź ze strony rządu była zawsze negatywna i uzasadniana tym, że zmiany w zakresie świadczeń opiekuńczych wymagają najpierw zreformowania systemu orzekania o niepełnosprawności. Dlatego do tej nowej propozycji podchodzę z ostrożnością – wskazuje.

Przy okazji tego projektu warto zauważyć, że wielu rodzicom z emeryturą EWK, którzy postanowili nie czekać dłużej na realizację swoich postulatów przez rząd, udało się uzyskać prawo do wyższego wsparcia w sądzie. Wojewódzkie sądy administracyjne – o czym wielokrotnie pisaliśmy na łamach DGP – uznają bowiem, że mogą oni zawiesić emeryturę, aby otrzymywać wyższe świadczenie pielęgnacyjne albo że przysługuje im właśnie wyrównanie do jego wysokości (ukształtowały się dwie linie orzecznicze w takich sprawach). Co ciekawe, takie wyroki zapadają również w przypadku osób z innymi emeryturami niż EWK, a także z rentami. Przy czym ich akurat poselski projekt nie obejmie, co zdaniem dr. Bakalarczyka może skutkować tym, że będą czuły się dyskryminowane. ©℗