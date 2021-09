Rozczarowania treścią uchwały nie kryje Związek Zawodowy Celnicy.pl. Zwraca jednocześnie uwagę, że praktyka stosowana w wymiarze sprawiedliwości jest taka, że sądy co do zasady orzekają w takich sytuacjach zgodnie z uchwałą SN. Dlatego osobom, które nie mają jeszcze rozstrzygnięcia sądowego w pierwszej instancji, wskazuje dwie drogi: czekanie na orzeczenie albo wycofanie spraw z sądów. Związek rekomenduje jednak to drugie z uwagi na większą szansę uzyskania zwolnienia z kosztów postępowania (w tym kosztów zastępstwa procesowego).