Przykładowo w niektórych przypadkach dokumenty są po pewnym czasie niszczone, co uniemożliwia wykazanie danego okresu jako pracy w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu. Co prawda istnieje możliwość przesłuchania na tę okoliczność świadków, jednak często nie przynosi to pożądanych efektów. Powód? Ograniczona grupa osób uczestniczących w takich czynnościach, związanie tajemnicą, a także długi upływ czasu – nierzadko świadkowie nie mogą ujawnić lub nie pamiętają szczegółów konkretnych spraw albo też nie żyją. Rzecznik zwraca uwagę, że próby dokumentowania takich czynności na własną rękę mogą doprowadzić do ujawnienia informacji prawnie chronionych, a w dalszej kolejności do odpowiedzialności karnej zainteresowanego.