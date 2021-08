Wprowadzenie takiego przepisu przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), za który odpowiada minister Michał Wójcik z kancelarii premiera. Proponowane przez niego zmiany sprowadzają się do rozszerzenia listy przesłanek, które osobom zaniedbywanym lub krzywdzonym przez rodziców w dzieciństwie pozwalają uchylić się od partycypowania w kosztach ich pobytu w DPS. Teraz często dochodzi bowiem do sytuacji, że dorosłe dziecko, które zostało przez ojca lub matkę np. porzucone, musi współfinansować pobyt ich w placówce całodobowej opieki, gdy któreś z rodziców tam trafi. Jest to efekt tego, że obecne przepisy nie zapewniają takim dzieciom dostatecznej ochrony i możliwości skutecznego uchylenia się od wnoszenia opłaty w okolicznościach, w których jest ona nieuzasadniona z uwagi na zasady współżycia społecznego.

Projekt zakłada, że do art. 64 ustawy, który wymienia sześć przesłanek, na podstawie których gmina może fakultatywnie zwolnić z opłaty, zostanie dodana jeszcze jedna – siódma. Będzie to przypadek, w którym osoba zobligowana do wnoszenia opłaty wykaże – m.in. na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku – że w przeszłości miało miejsce rażące naruszenie obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych przez pensjonariusza DPS.