Kolejna modyfikacja, której chce MRiPS, dotyczy długości okresu, na jaki pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia uczestnika lub absolwenta CIS i KIS, w zamian za refundację części jego wynagrodzenia (do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych). Będzie on skrócony z 12 do sześciu miesięcy. Jednocześnie przez cały ten okres będzie mu przysługiwać zwrot środków w tej samej wysokości, podczas gdy obecnie refundacja ulega stopniowemu zmniejszeniu do poziomu 60 proc. zasiłku.