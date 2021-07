Teraz do grona krytyków tej regulacji dołączyło Biuro Legislacyjne Senatu. W opinii do projektu czytamy, że uregulowanie kwestii emerytur czerwcowych w systemie prawnym jest niezbędne, ale zaproponowane przepisy budzą wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 konstytucji. Powód? Pominięto osoby, którym obliczono wysokość emerytury w czerwcu w latach poprzednich. Problem ten dotyczy osób, którym przyznano emeryturę w czerwcu 2009 r. oraz w tym samym miesiącu w latach kolejnych, aż 2019 r.