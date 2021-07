Z opublikowanych założeń do rządowego projektu wynika, że ma on kompleksowo uregulować kwestie świadczeń dla tej grupy. Projektodawcy tłumaczą, że w całym kraju jest obecnie ponad 200 tys. strażaków OSP, którzy mają uprawnienia do działań ratowniczych. Jest to najliczniejsza grupa działająca na rzecz społeczności lokalnych i wykonująca zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przypisanej gminom. Mimo to brakuje kompleksowych przepisów rangi ustawowej regulujących warunki, jakie powinny spełniać jednostki straży, by uczestniczyć w działaniach ratowniczych. W szczególności, jak wskazują projektodawcy, powinno to dotyczyć tych OSP, które wspierają Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.