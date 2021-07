I chociaż SA w Szczecinie z jednej strony określił wymierzenie składek z urzędu jako „swoistą sankcję, która ma na celu zdyscyplinowanie opieszałych/nierzetelnych płatników i nakłonienie ich do terminowego rozliczania składek za ubezpieczonych”, to z drugiej podkreślił, że jednak nie ma ona charakteru sankcyjnego. Zwrócił bowiem uwagę na umiejscowienie art. 48 w ustawie systemowej. Znajduje się on w rozdziale 4 dotyczącym zgłoszeń do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków. Zamieszczone tam przepisy nie mają charakteru sankcyjnego i nie mogą stanowić podstawy prawnej do wymierzania kary za niedopełnienie obowiązków związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczenia, prowadzeniem kont oraz naruszeniem zasad rozliczania, zwłaszcza, gdy są to sankcje dotkliwe finansowo. Celem przepisu zamieszczonego w tym rozdziale nie może być więc karne wymierzenie składek, co do istnienia których istnieją wątpliwości. Jak zauważył sąd, w takiej sytuacji płatnik, który musi uiścić nieistniejące składki i to wraz z odsetkami, jest w istocie poddany karze, która nie ma umocowania w treści art. 48 ust. 1 ustawy systemowej.