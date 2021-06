Zarówno KO, jak i Lewica chciały wykreślenia z ustawy propozycji skrócenia okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do maksymalnie 91 dni. Teraz, co do zasady, jest to 182 dni. KO dodatkowo nie zgadzała się z nowymi zasadami zliczania okresów poprzednich niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Ma to polegać na tym, że będzie do niego wliczany zarówno czas nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i okresy, które zaistniały przed przerwą lub po niej, jeżeli nie była ona dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.