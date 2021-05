Rada Dialogu Społecznego (RDS) otrzymała przyjętą przez rząd propozycję weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Przewiduje ona podwyżkę progów – dla osoby samotnej z 701 zł do 776 zł, a dla rodziny z 528 zł do 600 zł w przeliczeniu na jednego jej członka. Dzięki waloryzacji wzrosną również kwoty niektórych świadczeń.