Ojciec złożył skargę do WSA. Domagał się w niej ponownego przeanalizowania sprawy przez organy niższej instancji, a także zgłoszenia ustawodawcy problemu związanego z pobieraniem świadczenia przez jednego z rodziców bez możliwości dostępu do środków przez drugiego opiekuna. Sąd uznał, że skarga była zasadna. Podkreślił, że gmina oraz kolegium słusznie powołały się na art. 22 ustawy, ale w swoich rozważaniach zupełnie pominęły dalszą część tego przepisu . Mówi ona o tym, że w sytuacji, gdy po złożeniu wniosku o 500+ przez jednego rodzica składa go również drugi opiekun, to organ ustala, kto z nich sprawuje opiekę nad dzieckiem. W tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Zdaniem WSA taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie. Tymczasem wójt ograniczył się wyłącznie do ustalenia, że rodzice mieszkają pod jednym adresem, co oznacza, że równocześnie opiekują się dzieckiem.