W praktyce wygląda to tak, że za pośrednictwem programu informatycznego do obsługi świadczeń do OPS zaczynają trafiać pierwsze listy takich osób za bieżące okresy wypłaty (od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r. w odniesieniu do świadczeń z FA oraz od 1 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r. w stosunku do świadczeń rodzinnych). Mają być one wysyłane co kilka miesięcy.