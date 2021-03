Kwota netto wyniesie zatem 1022,59 zł. Przy czym ZUS podaje, że kwota netto wyniesie 1022,30 zł, co wynika z zaokrągleń (przede wszystkim z zaokrąglenia podatku do pełnej kwoty). Uwzględniając jednak, że trzynastka ma być wypłacona wraz z innym świadczeniem, a zaokrąglenie możne być dokonane tylko raz, mogą wystąpić groszowe różnice na kwocie netto. Tymczasem w wypowiedziach niektórych osób i informacjach dostępnych w sieci pojawia się stwierdzenie, że trzynastka netto wyniesie 1066,30 zł. Skąd ten błąd? Zawyżona kwota wzięła się z powodu uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł, którą potocznie nazywa się ulgą. Odliczenie takiej kwoty od podatku dałoby kwotę netto w wysokości 1066,35 zł, co w mogło zostać zaokrąglone do 1066,30 zł. Trzeba jednak pamiętać, że ta ulga zostanie „skonsumowana” przy opodatkowaniu zwykłego świadczenia (emerytury lub renty) i nie będzie mogła być drugi raz naliczona w przypadku dodatkowego świadczenia.