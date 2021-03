Zgodnie ze zmienioną treścią art. 187a rząd, wydając rozporządzenie, będzie mógł zdecydować, że składanie wniosków wraz z załącznikami będzie możliwe tylko w formie elektronicznej. Analogicznie również doręczanie decyzji, informacji, postanowień i innych pism dotyczących przyznawania świadczenia będzie się odbywać wyłącznie online. Dodatkowo, jeśli rząd wybierze takie rozwiązanie, to organ realizujący świadczenia z programu będzie miał obowiązek zapewnić – w swojej siedzibie lub innej jednostce organizacyjnej – dostęp do środków technicznych pozwalających na złożenie wniosku i odebranie korespondencji w tej formie. Będzie też zobligowany do udzielenia pomocy przy składaniu dokumentów. Dzięki temu żadna osoba, która jest uprawniona do świadczeń, nie zostanie pozbawiona możliwości ubiegania się o ich otrzymanie.