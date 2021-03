Do 2 kwietnia trwają konsultacje projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zawarte w nim rozwiązania mają służyć poprawie kondycji gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią. Przygotowanie takiego dokumentu jest niezbędne do tego, aby Polska mogła otrzymać na ten cel wsparcie z unijnych funduszy. Wśród zaproponowanych w KPO działań jest m.in. finansowanie rozwoju żłobków i klubów dziecięcych, na co ma być przeznaczonych 381 mln euro. Jest o tyle ważne, że chociaż w ostatnich latach dostępność miejsc opieki – dzięki środkom płynącym z programu „Maluch plus” – zwiększyła się, to dalej zapotrzebowanie jest dalekie od całkowitego zaspokojenia i utrudnia rodzicom małych dzieci podejmowanie aktywności zawodowej.