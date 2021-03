Zmiana terminu wyceny aktywów jest szczególnie istotna, bo jej wielkość będzie jednym z rozstrzygających czynników przy wyborze „ZUS czy IKE”. Gdyby reformę dokończono zgodnie z planem – czyli w ubiegłym roku – prawdopodobnie większość ubezpieczonych wolałaby przenieść się do ZUS. A to dlatego, że wybuch pandemii wywołał mnóstwo niepewności na rynku kapitałowym. Ustawa zakładała, że w przypadku gdyby wyceny akcji znacząco spadły, do obliczenia wartości aktywów bierze się kursy akcji z kwietnia 2019 r. Pandemiczna niepewność w połączeniu z taką gwarancją zachęcałyby do przeniesienia do ZUS, co też mogłoby się skończyć koniecznością wysokich dopłat z budżetu dla ubezpieczonych. Teraz sytuacja jest inna, bo choć pandemia nadal trwa, to inwestorzy zdążyli się z nią oswoić. Okazało się, że szeroko zakrojone programy wsparcia gospodarek, jakie zafundowały rządy na całym świecie, podtrzymały dobrą koniunkturę na giełdzie, a w krajach, gdzie rynek kapitałowy stanowi istotną część gospodarki, nawet wywołały hossę. W Polsce może jej nie mieliśmy (główne indeksy zakończyły ubiegły rok na niewielkim minusie), ale ci, którzy mieli stalowe nerwy i kupowali akcje na przełomie marca i kwietnia, dużo zarobili. Między marcem a grudniem indeks największych spółek WIG-20 wzrósł o ponad 30 proc. Szybkie odrabianie pandemicznych strat zaczęło przyciągać na giełdę inwestorów indywidualnych. Ich udział w obrotach podwoił się w porównaniu z 2019 r. i sięgnął niemal jednej piątej – choć wartość obrotów również wzrosła. Wizja dwucyfrowych stóp zwrotu w porównaniu do niemal zerowych odsetek, jakie można uzyskać na bankowej lokacie, rozpala wyobraźnię tak bardzo, że fundusze inwestycyjne doświadczają szturmu klientów. Danych za luty jeszcze nie ma, ale w styczniu zanotowały sprzedaż netto o wartości 4,8 mld zł. To był najlepszy wynik od marca 2013 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 5 mld zł i wyniosły na koniec stycznia ponad 285 mld zł. Jeśli do tego dojdą jeszcze wysokie stopy zwrotu, to pokusa, by przejść z większością aktywów z OFE do IKE (które będą działać przecież w formule funduszu inwestycyjnego), może być duża. Wszystko zależy od tego, w jakiej formie będzie giełda w połowie roku. To zależy m.in. od perspektyw dla stóp procentowych. Na razie sygnały z Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego wskazują na stabilizację stóp nawet do połowy 2022 r., ale na świecie narasta niepewność co do utrzymania łagodnego kursu w polityce pieniężnej największych banków centralnych. Obawy o wzrost inflacji, wywołany taką polityką i stosowaniem wsparcia z budżetów, już powodują wyprzedaż obligacji na głównych rynkach.