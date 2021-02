Minister Wdówik dodał też, że wprowadzony zostanie mechanizm, który będzie uzależniał wysokość świadczenia od uzyskiwanych dochodów, ale nie wyjaśnił, jak będzie to szczegółowo wyglądać. W praktyce może to zaś oznaczać, że kwota świadczenia będzie obniżana proporcjonalnie w stosunku do dochodu z pracy i gdy dojdzie on do przyjętego w przepisach limitu, rodzic nie będzie już otrzymywał wsparcia za opiekę.