I tak w tym roku łączna pula wynosi 1,45 mld zł, z czego 1,17 mld zł trafi do powiatów, a 238 mln zł do samorządów wojewódzkich (bez kosztów obsługi). Oznacza to wzrost w porównaniu do 2020 r. (wtedy było to 1,24 mld zł), który w największym stopniu będzie dotyczył powiatów (otrzymają one o prawie 184 mln zł więcej). W przypadku województw będzie to 15 mln zł więcej.