Drugi obszar to dostępność, czyli likwidacja różnego rodzaju barier architektonicznych i transportowych. W trzecim priorytecie przewidziane są działania z zakresu edukacji, które mają zapewnić niepełnosprawnym dzieciom naukę w miejscu zamieszkania na wysokim poziomie. Z kolei czwarty obejmuje pracę i zwiększanie wskaźnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, tak aby docelowo osiągnął w 2030 r. poziom 45 proc. Temu ma służyć m.in. opracowanie narodowego programu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie zatrudnienia wspomaganego. Piąty priorytet wiąże się z warunkami życia i ochroną socjalną. W tym przypadku zakładane są zmiany w systemie świadczeń oraz przeciwdziałanie wykluczeniu opiekunów. Szósty obszar odnosi się do zdrowia i ma przynieść zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych i wyrobów medycznych. Co więcej, minister Wdówik zapowiedział rezygnację z wymogu posiadania przez osobę niepełnosprawną wkładu własnego przy ubieganiu się o wsparcie. Siódmy priorytet to budowa świadomości, a ósmy, ostatni, to koordynacja.