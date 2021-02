Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przyznało zwolnienie ze składek za styczeń 2021 r. lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. określonym grupom przedsiębiorców. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie przysługuje na zasadach określonych w art. 31zo‒31zx specustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Trzeba podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie uwzględnia się liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo specustawy o COVID-19. Zwolnienie przysługuje tym przedsiębiorcom, których rodzaj przeważającej działalność należał do rodzajów wymienionych w rozporządzeniu. Oceny rodzaju przeważającej działalności dokonuje się na 30 listopada 2020 r.