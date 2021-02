1 lutego upłynął termin do zgłaszania się do tzw. małego ZUS plus – ulgi określonej w art. 18c ustawy systemowej. Uprawnione do niej mogą być jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale już nie prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu. Powstało więc pytanie – czy wykonujący zawody dodane do definicji, jak np. adwokaci, radcowie prawni, architekci, mają prawo do tej ulgi? Ci, którzy do ulgi się zgłosili, mogą teraz się zastanawiać, czy jednak za styczeń opłacić składki w obniżonej czy ogólnej wysokości. Jak zwraca uwagę radca prawny Łukasz Kuczkowski, literalnie rzecz biorąc, nowelizacja zmieniła możliwość korzystania przez adwokatów lub radców prawnych z małego ZUS plus, ale z drugiej strony przedstawiciele tych zawodów nadal prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych i z tego tytułu mogą korzystać z tej ulgi. Można więc powiedzieć, że na płaszczyźnie ustawy systemowej mamy do czynienia z przepisami wzajemnie się wykluczającymi. Wszystko zatem zależy od interpretacji ZUS, a później sądów.