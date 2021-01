Szczepienia seniorów rozpoczęły się 25 stycznia. Gminy deklarują, że do transportu starszych mieszkańców będą wykorzystywać specjalistyczne pojazdy służące do tej pory do transportu osób z niepełnosprawnościami, a także urzędowe auta. Część miast korzysta z pojazdów spółek komunikacji publicznej. Do dyspozycji są także samochody ochotniczych straży pożarnych (OSP) i Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w zależności od potrzeb zgłaszanych przez gminy.