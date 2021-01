Co do zasady asystenci pracują z tymi rodzinami, które są niewydolne wychowawczo i zagrożone tym, że ich dzieci mogą trafić do pieczy zastępczej, oraz tymi, w których już do tego doszło. Poza tym wykonują zadania wynikające z ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329). Polegają one na koordynowaniu pomocy dla kobiet w powikłanej ciąży oraz rodzin, w których przyszło na świat dziecko z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu lub ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem.