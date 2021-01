Ale to nie wszystko. Projekt ma przyznawać też prawo do zasiłku macierzyńskiego osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych (śmierć pracodawcy) utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia. – Jest to rozwiązanie przygotowane raczej z myślą o małych firmach, których działalność koncentruje się wokół właściciela biznesu. Po jego śmierci zdarza się, że nikt nie przejmuje po nim schedy. Wówczas taka pracownica traci zatrudnienie i jednocześnie ubezpieczenie chorobowe. Gdy urodzi w tym czasie dziecko, nie może liczyć na zasiłek macierzyński, tylko tzw. kosiniakowe – tłumaczy Katarzyna Przyborowska, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zastanawia się jak po wejściu w życie nowych przepisów będzie wyglądać relacja tych dwóch świadczeń.