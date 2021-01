Nie ma natomiast podstawy prawnej do tego, aby zaliczkę na podatek od wpłaty przekazanej do instytucji finansowej 15 lutego pobrać przy wypłacie wynagrodzenia 1 lutego (czyli przed powstaniem przychodu z tytułu tej wpłaty) albo przy wypłacie wynagrodzenia 1 marca (czyli w następnym miesiącu). Gdyby jednak np. pracodawca wpłatę do PPK naliczoną od wynagrodzenia wypłaconego w styczniu przekazał do instytucji finansowej 1 lutego, a następnie tego samego dnia wypłacił pracownikowi wynagrodzenie, to zaliczkę na podatek z tytułu tej wpłaty pobrałby już z tego wynagrodzenia. Pracodawca nie musi czekać z dokonaniem wpłat do PPK do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich obliczenia i pobrania. Może dokonać tych wpłat wcześniej – tak, aby skoordynować to z terminem wypłaty wynagrodzenia.