Ochrona klimatu i związana z tym rywalizacja polityczna i wizerunkowa to niejedyny argument za mobilizowaniem środków na zagraniczne zielone inwestycje. To także okazja do podjęcia rękawicy rzuconej przez Chiny , które stały się niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o finansową obecność na Globalnym Południu. Dlatego o planach rozwijania wsparcia infrastrukturalnego dla krajów rozwijających coraz częściej mówią w ostatnim czasie UE, Wielka Brytania oraz G7. Coraz bardziej zaawansowane są plany konkurencyjnego wobec chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI) mechanizmu zielonego wsparcia infrastrukturalnego tworzone w Waszyngtonie pod hasłem „lepszej odbudowy dla świata” (Build Back Better for the World). Według ostatnich doniesień Biały Dom rozpoczął rozmowy na temat udziału w inicjatywie w Ameryce Południowej, gdzie kilkanaście krajów jest obecnie zaangażowanych w BRI.