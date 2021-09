Jest to reakcja na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybienia nr 2018/2208 dotyczącego niezapewnienia odpowiedniej ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami tzw. dyrektywy siedliskowej (Dz.Urz. UE L nr 206, str. 7, ze zm.) oraz tzw. dyrektywy ptasiej (Dz.Urz. UE L z 2010 r. nr 20, str. 7). KE wskazała, że w jej opinii obecny kształt art. 14b ustawy o lasach wraz z kodeksem dobrych praktyk spowodowały, że Polska naruszyła te dyrektywy. Według Komisji przepis ten stanowi szeroką derogację od zakazów dotyczących gatunków ściśle chronionych, w szczególności objętych ochroną ścisłą na podstawie dyrektyw unijnych, ponieważ wyłącza przepisy ustawy o ochronie przyrody określające te zakazy. 20 lipca 2021 r. wpłynęła skarga KE do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce w sprawie C-432/21 (środowisko – ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – prowadzenie gospodarki leśnej – sądowa kontrola planów urządzenia lasu).