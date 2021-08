Z 2 do 5 lat wzrosnąć ma wysokość kary pozbawienia wolności, którą można orzec za nieumyślne zanieczyszczenie środowiska. Wzrosła też dolna i górna granica ustawowego zagrożenia w przypadku szkód związanych z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, który korzysta ze środowiska w sposób wymagający pozwolenia. Nowa sankcja wyniesie od 2 do lat 10 pozbawienia wolności. Wcześniej było to od 6 miesięcy do 8 lat. Z 3 do 5 lat wzrosnąć ma kara za takie nieumyślne działanie.