Problemu nie da się zamieść pod dywan. Projektowane i budowane kilkadziesiąt lat temu kanalizacje nie są w stanie przyjąć tak dużych ilości wody w krótkim czasie. Dlatego – jak dodał wiceminister – do zmiany jest po pierwsze definicja powodzi, która obecnie jest związana z ciekami wodnymi, a pomija wody opadowe w miastach. Poza tym jego zdaniem miasta potrzebują map przeciwdziałania powodziowego w zakresie wód opadowych, które będą podstawą do planowania inwestycji.

Na razie z uwzględnianiem zagrożeń powodziowych w miejskich planach nie jest dobrze. Przemysław Daca zaznaczył, że nawet jeśli obszar jest objęty planem, to odprowadzanie wód opadowych i roztopowych jest w nim ujmowane „dość ogólnie”. – Poza tym okazuje się, że mapy zagrożenia powodziowego nie są uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego, choć powinny – podkreślił Przemysław Daca. Chodzi o mapy akceptowane przez Wody Polskie, które dotyczą przede wszystkim obszarów w sąsiedztwie wód, czyli rzek i zbiorników wodnych (nie uwzględniają one infrastruktury miejskiej, za którą odpowiada samorząd – tę lukę mają uzupełnić miejskie mapy zagrożenia powodzią).

Co na to samorządowcy? Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, podkreślił, że mapa zagrożeń powodziami miejskimi pozwoli miastom lepiej przygotować się do wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. – Myślę, że bez problemu zachęcimy miasta do włączenia się w taki projekt – dodał.