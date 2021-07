Utworzenie stref czystego transportu zakłada Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Obecne przepisy pozwalają na tworzenie ich tylko miastom powyżej 100 tys. mieszkańców. W dodatku na ich podstawie do stref mogą wjeżdżać wyłącznie samochody z napędem elektrycznym, wodorowym i napędzanym gazem ziemnym. Natomiast w KPO znajdujemy zapowiedź, że zostaną wprowadzone nowe rozwiązania ustawowe w zakresie obowiązkowych stref, zakładające, iż obligatoryjnie powstaną one w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., gdzie występuje przekroczenie poziomów szkodliwych substancji. Nowelizacja ustawy o elektromobilności ma umożliwiać wprowadzanie takich stref we wszystkich obszarach miejskich, niezależnie od liczby mieszkańców.