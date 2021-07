Kolejnym problemem ze sprzedażą negatywnych emisji jest – zdaniem Zygmunt – brak standardów i regulacji. – Kiedy przyjrzeć się bliżej funkcjonującym na rynku rozwiązaniom, okazuje się często, że to greenwashing. Słyszałam o przypadkach, że jako offsety sprzedaje się działanie polegające na niewycięciu istniejącego lasu – a przecież to nie są dodatkowe pochłonięte emisje, tylko co najwyżej emisje, które nie zostaną dodatkowo wygenerowane. To czysta kreatywna księgowość – mówi Zygmunt. Jak dodaje, stawka jest wysoka, a ostatecznym testem dla efektywności rynku offsetowego będzie przyszły poziom stężenia CO2 w atmosferze. – Jeśli ten model nie przyniesie jego obniżenia, ta piramida się zawali, a koszty, w postaci konsekwencji niespełnienia celów klimatycznych, poniesiemy my wszyscy – uważa ekspertka.