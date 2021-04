Zainteresowanie inwestorów nie ogranicza się jednak do śledzenia kursu akcji firmy Elona Muska. Tesla pokazała, że zielony kolor jest sexy, w związku z czym finansiści otworzyli swoje portfele na różne inne przyjazne środowisku przedsięwzięcia. Z danych gromadzonych przez firmę Cleantech Group wynika, że między 2010 a 2020 r. liczba takich inwestycji wzrosła prawie 2,5-krotnie (z niewiele ponad tysiąca rocznie do ponad 2 tys.), a ich wartość nawet 3,5-krotnie (z ok. 10 mld dol. do grubo ponad 30 mld dol.). Prywatne pieniądze nie boją się już tak egzotycznych inwestycji, jak bezmięsne burgery czy baterie do magazynowania energii elektrycznej na skalę przemysłową.