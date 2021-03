Ale po niedzielnych wyborach po raz pierwszy od lat realności nabierają także alternatywne scenariusze, w których Zieloni utworzyliby większość z SPD i liberalną Wolną Partią Demokratyczną w ramach tzw. koalicji sygnalizacji świetlnej. W takim układzie to partia ekologów będzie rozdawać karty i zapewne pierwszy raz w historii uzyskałaby tekę kanclerza. Co wzmocnienie Zielonych oznacza dla nas? W sferze materialnych interesów – same plusy. To większa niż kiedykolwiek szansa na odejście Berlina – w imię celów klimatycznych – od opartej na gazie strategii transformacji energetycznej i dążeń do roli hubu dla rosyjskiego surowca, a co za tym idzie – na porzucenie zagrażającego nam projektu Nord Stream 2. Pozytywne rokowania dla Polski zmiana ta niesie także dla polityki gospodarczej i handlowej.