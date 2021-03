ZPP, choć rozumie konieczność właściwej implementacji Dyrektywy 2011/92/UE (w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko), to przekonuje, że powinno się to odbywać w warunkach zachowania równowagi pomiędzy uprawnieniami zainteresowanej społeczności a uzasadnionym interesem inwestora do szybkiego rozpoznania sprawy. W stanowisku przekazanym przewodniczącemu senackiej komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej związek ocenia, że takiej równowagi znowelizowana ustawa nie gwarantuje, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do „upowszechnienia zjawiska ekoharaczy”, a także wykorzystywania pseudoorganizacji ekologicznych przez samych inwestorów do blokowania inwestycji konkurencji.