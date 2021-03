Według autorów projektów to odpowiedź na postulaty JST. Zabiegał o nią także Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. – Spowoduje, że koszty realizacji usług nie będą rosły – mówi Karol Wójcik z ZPGO.

Pługoposypywarki czy zamiatarki osiągają znikome przebiegi roczne. – Ponadto, ze względu na specyfikę wykonywanych zadań, muszą one być eksploatowane przez wiele godzin bez przerwy, co nie jest możliwe z powodu czasochłonnego ładowania baterii lub uzupełniania sprężonego gazu w przypadku pojazdów ciężarowych – czytamy w uzasadnieniu.

Do tego dochodzi jeszcze problem z dostępnością wyspecjalizowanych pojazdów

Z raportu NIK z końca ubiegłego roku wynika, że wymóg udziału 10 proc. pojazdów z alternatywnym napędem świadczących zadania publiczne przez miejskie jednostki lub spółki komunalne spełniły jedynie dwa miasta: Kraków i Wrocław. „Żadne ze skontrolowanych miast nie było natomiast przygotowane do realizacji tego zadania przez podmioty zewnętrzne” – czytamy w raporcie.

Z kolei cel 10 proc. udziału samochodów elektrycznych we flocie JST osiągnęło 18 proc. miast. Tu także rząd proponuje korektę przepisów

JST będą się rozliczać wyłącznie z pojazdów samochodowych. – Projekt nowelizacji ma na celu nie tyle doprecyzowanie, ile jednoznaczne wskazanie, że do wyliczeń należy brać jedynie tego rodzaju pojazdy, a nie wszystkie pojazdy czy pojazdy silnikowe – mówi Mateusz Karciarz, prawnik z kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy. I dodaje, że w przypadku posiadania we flocie ciągników rolniczych będzie to dla rozliczającego się podmiotu korzystne, bowiem 10-proc. udział będzie liczony od mniejszej liczby posiadanych pojazdów.